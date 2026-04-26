Serie A: San Siro senza gol, Milan e Juventus si annullano. La classifica aggiornata

Termina senza reti la sfida tra Milan e Juventus.

La Juventus aveva trovato il vantaggio al 36’ con Khephren Thuram, bravo a finalizzare un assist perfetto di Francisco Conceicao, ma il VAR ha annullato tutto per posizione di fuorigioco, spegnendo l’esultanza bianconera.

Grande protagonista del match è senza dubbio Mike Maignan, decisivo in più occasioni. Nel primo tempo il portiere rossonero ha salvato il Milan prima su Conceicao con una grande parata al 40’ e poi con un intervento straordinario nel recupero, negando il gol all’esterno portoghese lanciato a tu per tu.

Nella ripresa il Milan ha risposto subito con Saelemaekers, fermato soltanto dalla traversa al 50’, mentre la Juventus ha continuato a spingere rendendosi pericolosa con Bremer, Cambiaso, Koopmeiners e Jonathan David, senza però trovare il guizzo vincente.