Serie A: San Siro senza gol, Milan e Juventus si annullano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
juventus

 

Termina senza reti la sfida tra Milan e Juventus.

La Juventus aveva trovato il vantaggio al 36’ con Khephren Thuram, bravo a finalizzare un assist perfetto di Francisco Conceicao, ma il VAR ha annullato tutto per posizione di fuorigioco, spegnendo l’esultanza bianconera.

Grande protagonista del match è senza dubbio Mike Maignan, decisivo in più occasioni. Nel primo tempo il portiere rossonero ha salvato il Milan prima su Conceicao con una grande parata al 40’ e poi con un intervento straordinario nel recupero, negando il gol all’esterno portoghese lanciato a tu per tu.

Nella ripresa il Milan ha risposto subito con Saelemaekers, fermato soltanto dalla traversa al 50’, mentre la Juventus ha continuato a spingere rendendosi pericolosa con Bremer, Cambiaso, Koopmeiners e Jonathan David, senza però trovare il guizzo vincente.

 

  1. Inter — 79 punti
  2. Napoli — 69 punti
  3. Milan — 67 punti
  4. Juventus — 64 punti
  5. Como — 61 punti
  6. Roma — 61 punti
  7. Atalanta — 54 punti
  8. Bologna — 48 punti
  9. Lazio — 47 punti
  10. Sassuolo — 46 punti
  11. Udinese — 43 punti
  12. Parma — 42 punti
  13. Torino — 41 punti
  14. Genoa — 39 punti
  15. Fiorentina — 37 punti
  16. Cagliari — 33 punti
  17. Lecce — 29 punti
  18. Cremonese — 28 punti
  19. Verona — 19 punti
  20. Pisa — 18 punti

Altre notizie

gullit

Italia in crisi, Gullit lancia l’allarme: «Non pensate più alla difesa, ai miei tempi i migliori erano italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
MILAN

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Milan e Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Giuseppe-Chine-capo-di-gabinetto-del-Ministro-della-Salute-660x330

Caso Rocchi, Chinè chiarisce: «Archiviazione corretta, pronti a riaprire l’indagine con nuovi elementi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Simonelli

Caso Rocchi, AIA verso un designatore ad interim. La Lega spinge per il commissariamento Figc, Simonelli: «No a processi mediatici»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cesari1 (1)

Corriere della Sera: “Caso Rocchi, Cesari accusa: «Troppi soldi e troppa politica, così è esplosa la crisi degli arbitri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 093919

Gazzetta dello Sport: “Caso Rocchi, la Procura Figc riapre il fronte: Chinè chiede gli atti a Milano, possibile nuovo fascicolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 094353

Gazzetta dello Sport: “Rocchi indagato. Le accuse del Pm”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 080326

Repubblica: “Caso Rocchi, parla De Gregorio: «Calciopoli occasione persa. Il sistema non sa rinnovarsi, l’indagine è solo all’inizio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
abodi-e-gravina (1)

Repubblica: “Caso Rocchi, la politica entra in tackle: Abodi attacca il sistema calcio, rischio commissariamento Figc”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 075639

Repubblica: “Rocchi indagato per frode sportiva, sospetti sulle designazioni pro Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
4b10618783

Repubblica: “Rocchi indagato per frode sportiva, bufera sulle designazioni: terremoto nel sistema arbitrale. C’è anche una gara di B”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
7cdbd38186

Corriere dello Sport: “La resa dei conti è iniziata. E rischia di travolgere non solo il mondo arbitrale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

juventus

Serie A: San Siro senza gol, Milan e Juventus si annullano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
gullit

Italia in crisi, Gullit lancia l’allarme: «Non pensate più alla difesa, ai miei tempi i migliori erano italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
MILAN

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Milan e Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cosmi-1000x630

Salernitana, l’ex rosa Cosmi ringrazia la piazza: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
tovalieri

Bari, l’ex Tovalieri non le manda a dire: «Avete disonorato la maglia, mi state facendo vergognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026