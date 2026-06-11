UFFICIALE: il Padova saluta Breda

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Padova ha salutato Roberto Breda, che non sarà confermato per la prossima stagione. Per sostituirlo, i biancoscudati sono ormai orientati verso Antonio Calabro, che ha da poco lasciato la Carrarese. ù

Questo il comunicato del club:


“La società Calcio Padova comunica di aver incontrato il tecnico Roberto Breda per informarlo della decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva oltre la scadenza naturale del 30 giugno 2026. La società esprime la più profonda riconoscenza al Mister, al vice Vincenzo Melidona, ai preparatori atletici Donatello Matarangolo e Francesco Delmorgine per l’impegno, la professionalità e le qualità umane dimostrate in questi mesi, e per il contributo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale. A Roberto Breda e a tutto lo staff i migliori auguri per un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni”

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