Catanzaro, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Aquilani

Dopo il messaggio di saluto di Aquilani tramite i propri profili social, arriva anche il comunicato ufficiale del Catanzaro a rendere nota la risoluzione consensuale tra il tecnico ed il club giallorosso. L’allenatore lascia il capoluogo calabro dopo appena una stagione e dopo aver quasi centrato la promozione in Serie A.

Questo il comunicato del club:





“US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera”.