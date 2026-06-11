Catanzaro, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Dopo il messaggio di saluto di Aquilani tramite i propri profili social, arriva anche il comunicato ufficiale del Catanzaro a rendere nota la risoluzione consensuale tra il tecnico ed il club giallorosso. L’allenatore lascia il capoluogo calabro dopo appena una stagione e dopo aver quasi centrato la promozione in Serie A.

Questo il comunicato del club:


“US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera”.

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