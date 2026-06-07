Finale playoff Serie C: l’Ascoli batte 3-0 il Brescia e vola in Serie B, decisivi gli ex rosa Rizzo Pinna e Silipo
L’Ascoli si aggiudica la finale di ritorno dei playoff di Serie C, riuscendo a raggiungere la promozione nel campionato cadetto: battuto per 2-0 il Brescia di Eugenio Corini, grazie alla reti degli ex rosa Rizzo Pinna e Silipo.
Partono forte i padroni di casa, che al 10′ sbloccano subito il risultato: Gori recupera palla e serve Rizzo Pinna che da posizione centrale la mette dove il portiere dell’Union Brescia non può arrivare, mettendo la sua firma anche sul match di ritorno dopo il gol siglato nella partita di andata.
Prova a reagire la formazione di Eugenio Corini, che al 27 ha una grande occasione per riportare l’incontro in parità: da un corner morbido, si inserisce Mallamoche colpisce di testa praticamente da solo dentro l’area di rigore ma spedisce alto. Continua ad attaccare l’Union Brescia, con Crespi che al 37′ prova a trovare l’eurogol in rovesciata, ma la conclusione termina a lato.
Nella ripresa l’Ascoli trova subito il raddoppio: Andrea Silipo parte dalla fascia destra, dribbling secco e, praticamente dalla linea di fondo, trova un angolo impossibile sotto la traversa col sinistro firmando un gran gol. Al 66′ l’ex Palermo continua a farsi notare, servendo un ottimo passaggio a Corradini che, dopo aver vinto un paio di duelli, prova la conclusione ma Gori col piede spedisce in angolo.
Al 76′ il Brescia prova ad accorciare le distanze, ma il colpo di testa di Silvestri spedisce alto. Nel finale dilagano i bianconeri, che riescono a siglare anche la rete del 3-0 con il tap-in vincente di Milanese, che permette all’Ascoli di chiudere l’incontro e di tornare in Serie B.