Modena, tentativo di sorpasso sul Torino per Abate
Dopo l’esonero di Andrea Sottil, il Modena è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B.
Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta di Modena”, i gialloblù restano alla finestra per l’attuale allenatore della Juve Stabia, Ignazio Abate. Sulle tracce del tecnico c’è anche il Torino, che però sta perdendo tempo, con i canarini che vogliono sfruttare questo stallo con i granata per riuscire a compiere il sorpasso.