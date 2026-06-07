Modena, tentativo di sorpasso sul Torino per Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Dopo l’esonero di Andrea Sottil, il Modena è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta di Modena”, i gialloblù restano alla finestra per l’attuale allenatore della Juve Stabia, Ignazio Abate. Sulle tracce del tecnico c’è anche il Torino, che però sta perdendo tempo, con i canarini che vogliono sfruttare questo stallo con i  granata per riuscire a compiere il sorpasso.


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