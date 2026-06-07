Sampdoria, nel mirino Van Bommel per la panchina
Continua la ricerca del nuovo allenatore per la Sampdoria, che continua a guardare oltre i confini italiani dopo l’interesse mostrato per Neestrup, Velázquez e Mason.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, nelle ultime ore è emersa una nuova pista: il club blucerchiato avrebbe infatti messo nel mirino Mark van Bommel, tecnico olandese ex PSV Eindhoven. L’ingaggio rappresenta però un ostacolo, con l’ultimo stipendio percepito dal tecnico che si aggirava intorno ai 4 milioni di euro a stagione, una cifra che complica l’operazione.