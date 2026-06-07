Padova, Calabro ad un passo: trattativa ai dettagli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

In vista del prossimo campionato di Serie B, il Padova continua a riflettere su chi affidare la panchina. Il prescelto per il ruolo di allenatore sembrerebbe essere Antonio Calabro, attualmente sotto contratto con la Carrarese.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, la trattativa per portare Calabro in biancoscudato sembrerebbe ormai ai dettagli finali. Il club toscano non si opporrà all’addio del tecnico, che sta trattando la risoluzione con i gialloblù. A questo punto manca solo la fumata bianca, attesa da un momento all’altro.


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