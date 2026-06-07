Da Modena: “Gialloblù interessati a Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

In vista della prossima stagione di Serie B, il Modena guarda in casa Palermo per rinforzare la rosa e rendersi più competitivo in zona promozione.

Infatti, secondo quanto riportato da “Avantigialli”, i gialloblù avrebbero già avviato i primi contatti con il club di Viale del Fante per Matteo Brunori, nome in cima alla lista dei desideri del club. Il Modena dovrà fare i conti però con la concorrenza della Sampdoria, ex club della punta rosanero. La situazione si evolverà nelle prossime settimane, con i canarini che vorrebbero regalarsi un rinforzo di spessore in attacco


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