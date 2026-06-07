Finale playoff Serie C: Ascoli avanti 1-0 sul Brescia dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Ascoli e Brescia. Bianconeri che vanno al riposo in vantaggio per 1-0, dopo aver pareggiato il match di andata per 1-1.
Partono forte i padroni di casa, che al 11′ sbloccano subito il risultato: Gori recupera palla e serve Rizzo Pinna che da posizione centrale la mette dove il portiere dell’Union Brescia non può arrivare, mettendo la sua firma anche sul match di ritorno dopo il gol siglato nella partita di andata.
Prova a reagire la formazione di Eugenio Corini, che al 27 ha una grande occasione per riportare l’incontro in parità: da un corner morbido, si inserisce Mallamoche colpisce di testa praticamente da solo dentro l’area di rigore ma spedisce alto. Continua ad attaccare l’Union Brescia, con Crespi che al 37′ prova a trovare l’eurogol in rovesciata, ma la conclusione termina a lato.
Nella ripresa le due squadre si daranno battaglia, in un match ancora aperto dove si deciderà chi riuscirà a raggiungere la promozione in Serie B.