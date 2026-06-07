Finale playoff Serie C: Ascoli avanti 1-0 sul Brescia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 184959

Si conclude la prima frazione di gioco della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Ascoli e Brescia. Bianconeri che vanno al riposo in vantaggio per 1-0, dopo aver pareggiato il match di andata per 1-1.

Partono forte i padroni di casa, che al 11′ sbloccano subito il risultato: Gori recupera palla e serve Rizzo Pinna che da posizione centrale la mette dove il portiere dell’Union Brescia non può arrivare, mettendo la sua firma anche sul match di ritorno dopo il gol siglato nella partita di andata.


Prova a reagire la formazione di Eugenio Corini, che al 27 ha una grande occasione per riportare l’incontro in parità: da un corner morbido, si inserisce Mallamoche colpisce di testa praticamente da solo dentro l’area di rigore ma spedisce alto. Continua ad attaccare l’Union Brescia, con Crespi che al 37′ prova a trovare l’eurogol in rovesciata, ma la conclusione termina a lato.

Nella ripresa le due squadre si daranno battaglia, in un match ancora aperto dove si deciderà chi riuscirà a raggiungere la promozione in Serie B.

Altre notizie

salerno reggiana

Reggiana, Salerno fa mea culpa: «Retrocessi perché è mancata l’unità. Goretti resta un rimpianto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Roberto_Stellone

Catania: per la panchina spunta anche l’ex rosa Stellone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Spezia 1-0 (78) aurelio

Aurelio verso l’addio allo Spezia: Frosinone, Lecce e Venezia sulle sue tracce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
leccese

Bari, il sindaco Leccese attacca De Laurentiis: «Toni inaccettabili. Stadio? Non ho firmato nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pescara, contatti con Insigne: il club sogna la conferma del fantasista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
bbbb

Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli sospesa per 15′ causa maltempo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
brescia

Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli 1-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Fideiussione-Pelligra-e1723228873164 (2)

Catania, Pelligra non si nasconde: «Non abbiamo centrato l’obiettivo, ma continueremo a investire»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Ci sono 12 società che non hanno le condizioni per iscriversi al campionato di C»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti incorona Perinetti: «Potrebbe essere la persona giusta da cui far ripartire il Bari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 104500

Catania-Ascoli, arrestati due ultras per il lancio di bombe carta

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
FERRERO

Bari, ipotesi Ferrero per l’acquisto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 184959

Finale playoff Serie C: Ascoli avanti 1-0 sul Brescia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
resizer (2)

La lunga festa di Dua Lipa: «Liti sul matrimonio, ma ignoriamo la violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Tuttosport: “È corsa… all’Okoro. Pole Arezzo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (23) Bovo

Giornale di Sicilia: “Al Mubarak rilancia il Palermo: «Riporteremo i rosa in Serie A». Primavera, Bovo in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (25) ranocchia palumbo

Giornale di Sicilia: “Ranocchia, nuova missione Palermo. Inzaghi lo rilancia da regista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026