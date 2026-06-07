Serie B 2026/27 al completo: ecco tutte le squadre del prossimo campionato
Con la promozione dell’Ascoli in Serie B, prende forma definitivamente la Serie B 2026-2027. Il Palermo conosce ormai tutte le avversarie che incontrerà nella prossima stagione, in un campionato che si preannuncia difficile e avvincente.
I rosanero partiranno sicuramente tra le favorite per la promozione, ma dovranno fare i conti con le retrocesse dalla Serie A Cremonese, Verona e Pisa, oltre che con il Catanzaro reduce da un ottima stagione culminata con la finale playoff.
Ecco le 20 squadre della Serie B 2026-2027:
Palermo
Catanzaro
Cremonese
Verona
Pisa
Empoli
Juve Stabia
Avellino
Modena
Mantova
Padova
Cesena
Carrarese
Sampdoria
Entella
Südtirol
Vicenza
Arezzo
Benevento
Ascoli