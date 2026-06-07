Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Attimi di apprensione per il centrocampista della Danimarca Christian Eriksen, che è stato colto da un malore durante il match amichevole contro l’Ucraina.

Il calciatore è crollato improvvisamente a terra, con i giocatori di entrambe le squadre si sono immediatamente stretti attorno al centrocampista per proteggerne la privacy durante i soccorsi. La partita è stata definitivamente sospesa e si resta in attesa di comunicati ufficiali sulle condizioni del giocatore.


Altre notizie

Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 063601

Corriere dello Sport: “Italia, la Giovane Nazionale cerca il bis in Grecia: Baldini chiede nuove risposte”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, Baldini verso la Grecia: «I ragazzi tirino fuori tutta la loro qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
u17

Europei U17: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
cosmi-1000x630

Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Igli Tare (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tare indagato in Albania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Screenshot 2026-06-03 223816

Amichevoli Nazionali: l’Italia batte 1-0 il Lussemburgo, la decide Pio Esposito

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
abodi

Abodi: «Mancini nuovo ct? Chiunque sarà scelto lo farà con consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
ylFmsvBh

Amichevoli Nazionali: pari a reti bianche tra Lussemburgo e Italia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 063344

Corriere dello Sport: “La Giovane Italia di Baldini prova a riaccendere l’azzurro dopo il fallimento Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, Baldini carica gli azzurri: «Gruppo di grande qualità pronto ad esplodere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
collina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Mondiale 2026, rivoluzione arbitrale. Dalla lotta ai perditempo alle novità Var”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo-Catanzaro-2-0-Logo-Play-105-1024x683

Serie B 2026/27 al completo: ecco tutte le squadre del prossimo campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 195633

Finale playoff Serie C: l’Ascoli batte 3-0 il Brescia e vola in Serie B, decisivi gli ex rosa Rizzo Pinna e Silipo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Modena, tentativo di sorpasso sul Torino per Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026