Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Attimi di apprensione per il centrocampista della Danimarca Christian Eriksen, che è stato colto da un malore durante il match amichevole contro l’Ucraina.

Il calciatore è crollato improvvisamente a terra, con i giocatori di entrambe le squadre si sono immediatamente stretti attorno al centrocampista per proteggerne la privacy durante i soccorsi. La partita è stata definitivamente sospesa e si resta in attesa di comunicati ufficiali sulle condizioni del giocatore.



