Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Dopo 5 anni dal malore accusato nel corso del match d’esordio all’europeo 2021 a Copenaghen contro la Finlandia, torna l’apprensione per il centrocampista danese Christian Eriksen, che si è accasciato a terra durante l’amichevole di oggi contro l’Ucraina.

Come comunicato dalla federazione danese il match è stato sospeso, rassicurando anche sulle condizioni del calciatore: “Christian Eriksen è cosciente e, nelle circostanze, si sente relativamente bene. La partita è stata annullata”.



