Italia U17 campione d’Europa: Belgio battuto ai rigori

L’Italia Under 17 conquista il titolo europeo. Gli azzurrini guidati da Massimiliano Favo hanno superato il Belgio nella finale del torneo al termine di una sfida ricca di emozioni, decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Per l’Italia si tratta del secondo trionfo nella storia della competizione.

La gara è rimasta in equilibrio fino ai minuti finali. A sbloccare il risultato è stato il Belgio all’85’ con Ojea, subentrato da poco. Quando la sconfitta sembrava ormai vicina, al 90′ è arrivata la rete di Fugazzola che ha ristabilito la parità e portato il match ai rigori.





Dal dischetto gli azzurrini si sono dimostrati più freddi e precisi, imponendosi 5-4 grazie anche a due errori consecutivi dei belgi. Per l’Italia sono andati a segno Fugazzola, Casagrande, Okon e Perrillo; ininfluente invece l’errore di Rocca, che non ha impedito agli azzurri di festeggiare la conquista del titolo europeo.