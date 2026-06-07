Italia U17 campione d’Europa: Belgio battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 212216

L’Italia Under 17 conquista il titolo europeo. Gli azzurrini guidati da Massimiliano Favo hanno superato il Belgio nella finale del torneo al termine di una sfida ricca di emozioni, decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Per l’Italia si tratta del secondo trionfo nella storia della competizione.

La gara è rimasta in equilibrio fino ai minuti finali. A sbloccare il risultato è stato il Belgio all’85’ con Ojea, subentrato da poco. Quando la sconfitta sembrava ormai vicina, al 90′ è arrivata la rete di Fugazzola che ha ristabilito la parità e portato il match ai rigori.


Dal dischetto gli azzurrini si sono dimostrati più freddi e precisi, imponendosi 5-4 grazie anche a due errori consecutivi dei belgi. Per l’Italia sono andati a segno Fugazzola, Casagrande, Okon e Perrillo; ininfluente invece l’errore di Rocca, che non ha impedito agli azzurri di festeggiare la conquista del titolo europeo.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 063601

Corriere dello Sport: “Italia, la Giovane Nazionale cerca il bis in Grecia: Baldini chiede nuove risposte”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, Baldini verso la Grecia: «I ragazzi tirino fuori tutta la loro qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
u17

Europei U17: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
cosmi-1000x630

Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Screenshot 2026-06-03 223816

Amichevoli Nazionali: l’Italia batte 1-0 il Lussemburgo, la decide Pio Esposito

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
abodi

Abodi: «Mancini nuovo ct? Chiunque sarà scelto lo farà con consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
ylFmsvBh

Amichevoli Nazionali: pari a reti bianche tra Lussemburgo e Italia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 063344

Corriere dello Sport: “La Giovane Italia di Baldini prova a riaccendere l’azzurro dopo il fallimento Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, Baldini carica gli azzurri: «Gruppo di grande qualità pronto ad esplodere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-05-31 224238

Amichevoli Nazionali: la Germania batte 4-0 la Finlandia. Pohjanpalo in campo 36 minuti, solo panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 212216

Italia U17 campione d’Europa: Belgio battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo-Catanzaro-2-0-Logo-Play-105-1024x683

Serie B 2026/27 al completo: ecco tutte le squadre del prossimo campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 195633

Finale playoff Serie C: l’Ascoli batte 3-0 il Brescia e vola in Serie B, decisivi gli ex rosa Rizzo Pinna e Silipo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026