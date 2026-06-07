l’Italia di Baldini vince ancora: Grecia battuta 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
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L’Italia sperimentale di Silvio Baldini conquista una vittoria di prestigio battendo la Grecia per 1-0 in un’amichevole ricca di intensità. A decidere il match è stato Pio Esposito, autore del gol vittoria al 18′ grazie a una splendida conclusione dopo l’assist di Ekhator.

Gli azzurri hanno controllato gran parte dell’incontro, creando numerose occasioni per raddoppiare. Nella ripresa Koleosho ha colpito una traversa e la squadra ha continuato a rendersi pericolosa senza riuscire a chiudere la gara.


Al 68′ l’espulsione di Reggiani per fallo da ultimo uomo ha complicato i piani italiani. Con un uomo in meno, la formazione di Baldini ha dovuto difendere il vantaggio dagli attacchi della Grecia, che è andata vicina al pareggio colpendo anche un palo nel finale.
Nonostante la sofferenza conclusiva, l’Italia ha mostrato personalità, organizzazione e qualità, ottenendo un successo importante che conferma il valore dei giovani convocati da Baldini per questo progetto sperimentale.

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