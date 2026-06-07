Prima pagina Corriere dello Sport: “Kimi five”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Il campione Italiano vince ancora

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Prima pagina Tuttosport: “Il Palermo si lancia su Cassandro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che forza ragazzi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Amat, l’esercito degli inabili”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa e le star a Bagheria. Bufera sui media inglesi”

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Prima pagina Tuttosport: “Giovane Italia sei una risorsa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chiesa «Fatemi giocare Voglio tornare in Italia»”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa, Palermo è un set. La favola e la protesta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Fedeltà Joronen”

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Prima pagina Tuttosport: “Montecarlo vede Rosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Favori e clientele, gli enti nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La parentopoli del Cefpas”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

Luigi De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Bari, sogno ripescaggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (67) ranocchia palumbo

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Vicenza ambizioso, Avellino scatenato e panchine ancora da definire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, pista Cassandro: interesse confermato ma nessuna offerta da 3 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (93) blin Veroli Pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Pohjanpalo: Inzaghi cerca altri gol per l’assalto alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026