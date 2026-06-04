Aurelio verso l’addio allo Spezia: Frosinone, Lecce e Venezia sulle sue tracce

Giuseppe Aurelio è destinato a essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di Serie B. Dopo una stagione positiva a livello personale, nonostante la retrocessione dello Spezia, l’esterno ligure sembra ormai vicino alla separazione dal club bianconero.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime settimane diversi club hanno manifestato interesse per il classe 2000. In particolare, Frosinone e Lecce si sarebbero mossi concretamente per raccogliere informazioni sul giocatore. Il club salentino aveva iniziato a seguire il profilo di Aurelio già prima dell’addio di Pantaleo Corvino, mentre anche il Frosinone avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni.





Come evidenzia TuttoMercatoWeb.com, l’interesse nei confronti dell’esterno non rappresenta una novità. Già durante il mercato di gennaio lo Spezia aveva provato a blindarlo dopo numerosi sondaggi provenienti sia dalla Serie B sia da altre categorie, con il giocatore che aveva iniziato a valutare la possibilità di una nuova esperienza.

Nelle ultime settimane si sarebbe aggiunto anche il Venezia alla lista delle società interessate. Il club lagunare avrebbe chiesto informazioni sull’esterno, considerato un profilo particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e margini di crescita.

La sensazione è che lo Spezia sia orientato a cedere il giocatore durante questa sessione di mercato. L’obiettivo sarebbe quello di generare una plusvalenza utile a sostenere il progetto tecnico della prossima stagione e finanziare le operazioni in entrata.

Aurelio arriva da un’annata importante sul piano individuale. Pur in una stagione complicata per lo Spezia, culminata con la retrocessione, l’esterno ha chiuso il campionato con 7 gol e 3 assist, numeri particolarmente rilevanti per un giocatore impiegato prevalentemente sulla fascia.

Prestazioni che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi club. Non a caso, come ricorda TuttoMercatoWeb.com, Aurelio aveva spiegato qualche mese fa una delle caratteristiche che lo contraddistinguono maggiormente: la capacità di incidere anche in zona offensiva e di essere determinante negli ultimi metri.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2028, il giocatore rappresenta uno dei principali asset dello Spezia e il suo futuro potrebbe essere uno dei temi più seguiti delle prossime settimane di mercato.