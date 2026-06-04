Palermo, vacanze in Marocco per Ranocchia: sui social gli scatti con la dolce metà Camilla

Proseguono le vacanze dei calciatori del Palermo in attesa della ripresa della stagione. Tra i protagonisti della pausa estiva c’è anche il centrocampista Filippo Ranocchia, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Marocco insieme alla compagna Camilla.

La coppia ha condiviso su Instagram alcuni scatti della vacanza, mostrando panorami suggestivi, momenti di svago e attimi di serenità lontano dal campo. Le immagini pubblicate sui social hanno raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei tifosi rosanero, che seguono con affetto anche le attività dei propri beniamini durante il periodo di riposo.





Per Ranocchia, dunque, un’estate all’insegna del relax prima di tornare a concentrarsi sui prossimi impegni con la maglia del Palermo.