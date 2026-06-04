Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

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Serse Cosmi promuove a pieni voti Silvio Baldini. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’evento benefico “Benito Stirpe Live The Dream”, l’allenatore umbro ha espresso il proprio pensiero sulla Nazionale italiana e sull’attuale commissario tecnico.

«Credo che per ricreare qualcosa intorno alla Nazionale e quindi i risultati avrei mille idee. Ricordiamo che nel 2021 abbiamo vinto un Europeo e ad esempio abbiamo vinto più dell’Inghilterra negli ultimi 10 anni, ma siamo fuori ancora dal Mondiale», ha dichiarato Cosmi.


Poi l’elogio nei confronti di Baldini: «Il mio giudizio sul tecnico è di parte, io confermerei Baldini perché ha detto più lui in due conferenze che tanti altri in cento. Intanto mi terrei Baldini, so però com’è il mondo del calcio. Un allenatore che comunica in quella maniera però per me dovrebbe essere da Nazionale perché arriva alla gente».

Parole di grande stima da parte di Cosmi, che ha sottolineato soprattutto le capacità comunicative del tecnico, ritenute fondamentali per ricostruire il rapporto tra la Nazionale e i tifosi.

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