Serie B, tutti pazzi per Okoro: sei club su di lui

Alvin Okoro è uno dei giovani profili più seguiti in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo la positiva esperienza con la maglia della Juve Stabia, l’attaccante di proprietà del Venezia ha attirato l’interesse di ben sei società cadette.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, Vicenza, Benevento, Arezzo, Carrarese, Entella e Mantova hanno chiesto informazioni per ottenere il giocatore in prestito. Nonostante i soli due gol realizzati in Serie B, uno dei quali nei playoff contro il Monza, le sue prestazioni hanno convinto diversi club pronti a puntare sul suo potenziale.





Al momento, però, il Venezia non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Il tecnico Giovanni Stroppa, infatti, avrebbe chiesto alla società di trattenere il classe 2005 almeno nella prima fase del mercato estivo. L’obiettivo è valutarlo durante il ritiro precampionato e capire se possa già rappresentare una risorsa utile per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Il futuro di Okoro resta quindi in bilico, con numerose pretendenti alla finestra ma con il Venezia deciso a concedergli un’opportunità per mettersi in mostra.