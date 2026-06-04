Serie B, tutti pazzi per Okoro: sei club su di lui

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
oko0ro

Alvin Okoro è uno dei giovani profili più seguiti in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo la positiva esperienza con la maglia della Juve Stabia, l’attaccante di proprietà del Venezia ha attirato l’interesse di ben sei società cadette.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, Vicenza, Benevento, Arezzo, Carrarese, Entella e Mantova hanno chiesto informazioni per ottenere il giocatore in prestito. Nonostante i soli due gol realizzati in Serie B, uno dei quali nei playoff contro il Monza, le sue prestazioni hanno convinto diversi club pronti a puntare sul suo potenziale.


Al momento, però, il Venezia non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Il tecnico Giovanni Stroppa, infatti, avrebbe chiesto alla società di trattenere il classe 2005 almeno nella prima fase del mercato estivo. L’obiettivo è valutarlo durante il ritiro precampionato e capire se possa già rappresentare una risorsa utile per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Il futuro di Okoro resta quindi in bilico, con numerose pretendenti alla finestra ma con il Venezia deciso a concedergli un’opportunità per mettersi in mostra.

Altre notizie

corsi_fabrizio (1)

Empoli, il grido d’allarme di Corsi: «Ho bisogno di aiuto, da solo il futuro sarà più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese, Calabro si allontana: prendono quota Galloppa e Magnanelli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
gallo.jpg

Catanzaro, idea Galloppa per il post-Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
AIELLO

Avellino, Aiello: «Nesta sarà qua settimana prossima. Mercato? Meno operazioni rispetto allo scorso anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
federico-baschirotto-e1764343708592

Cremonese, interesse dalla Serie A per Luperto e Baschirotto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Padova, contatti in corso per Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Hellas Verona, incontro in giornata per Gilardino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
moro

Avellino, nel mirino Luca Moro del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
lovisa

Sportitalia: “Lovisa verso il Südtirol, sorpassato lo Spezia: il dirigente è a un passo dalla firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ad799ff59ed0e6b1265f4f297cafc972-22996-252o878o1419o2045z11f2

Gazzetta dello Sport: “Serie B, si muovono le neopromosse”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo cesena 2-0 (91) modesto corazza

Tuttosport: “Palermo-Modesto, si tratta con l’Udinese. Soleri-Vicenza, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
b190819052

Corriere dello Sport: “Juve Stabia, il 10 giugno il giorno della verità: corsa contro il tempo per salvare il futuro del club”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026

Ultimissime

oko0ro

Serie B, tutti pazzi per Okoro: sei club su di lui

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
cosmi-1000x630

Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ranochia

Palermo, vacanze in Marocco per Ranocchia: sui social gli scatti con la dolce metà Camilla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Spezia 1-0 (78) aurelio

Aurelio verso l’addio allo Spezia: Frosinone, Lecce e Venezia sulle sue tracce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
corsi_fabrizio (1)

Empoli, il grido d’allarme di Corsi: «Ho bisogno di aiuto, da solo il futuro sarà più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026