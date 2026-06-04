Cesena, occhi su Scotti: il talento del Milan può arrivare a parametro zero

Il Cesena guarda al futuro e punta su uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club romagnolo avrebbe messo nel mirino Filippo Scotti, ala destra classe 2006 e capitano della Primavera del Milan.

Il giovane talento rossonero è in scadenza di contratto e, al momento, non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. Una situazione che potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione di mercato per il Cesena, pronto a tentare l’affondo per assicurarselo a parametro zero.





Dietro l’operazione ci sarebbe il lavoro del direttore sportivo Andrea Mancini, che nelle sue precedenti esperienze ha dimostrato grande attenzione verso i giovani prospetti. L’obiettivo dei bianconeri è convincere il giocatore e il suo entourage della bontà del progetto tecnico, offrendo a Scotti la possibilità di crescere e trovare spazio nel prossimo campionato di Serie B.