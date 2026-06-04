Europei U17: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

L’Italia Under 17 conquista la finale degli Europei di categoria al termine di una sfida emozionante contro la Spagna. Gli azzurrini si sono imposti ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, dimostrando grande carattere e freddezza nei momenti decisivi.





A sbloccare il match è stato Federico Croci, autore del gol del vantaggio italiano su calcio di rigore al 42′. In precedenza, la Spagna aveva fallito un penalty grazie a un intervento decisivo del portiere Christian Lupo, protagonista assoluto della serata. L’estremo difensore del Lecce, classe 2009, si è poi superato nella lotteria dei rigori, neutralizzando due conclusioni avversarie, compresa quella del capitano spagnolo Enzo Alves.

Perfetta invece l’Italia dal dischetto, con Corigliano, Casagrande, Dattilo e Rocca che hanno trasformato tutti i loro tentativi. Grazie a questo successo, gli azzurrini affronteranno il Belgio nella finale continentale, con l’obiettivo di tornare sul tetto d’Europa dopo il trionfo del 2024. Una vittoria che rappresenta anche una rivincita dopo l’eliminazione in semifinale subita ai rigori nella scorsa edizione.