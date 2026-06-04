Europei U17: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
u17

Altre notizie

cosmi-1000x630

Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Screenshot 2026-06-03 223816

Amichevoli Nazionali: l’Italia batte 1-0 il Lussemburgo, la decide Pio Esposito

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
abodi

Abodi: «Mancini nuovo ct? Chiunque sarà scelto lo farà con consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
ylFmsvBh

Amichevoli Nazionali: pari a reti bianche tra Lussemburgo e Italia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 063344

Corriere dello Sport: “La Giovane Italia di Baldini prova a riaccendere l’azzurro dopo il fallimento Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, Baldini carica gli azzurri: «Gruppo di grande qualità pronto ad esplodere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-05-31 224238

Amichevoli Nazionali: la Germania batte 4-0 la Finlandia. Pohjanpalo in campo 36 minuti, solo panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-31 212225

Amichevoli Nazionali: Germania avanti 1-0 sulla Finlandia all’intervallo. Pohjanpalo e Joronen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Italia, stop per Venturino: Baldini convoca Berti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Gazzetta dello Sport: “Italia, il sogno Guardiola prende quota”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
donnarumma

Italia, Donnarumma: «Ripartiremo dal dolore, ci farà bene. Olimpiadi? Mi farebbe piacere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
da23e8e85f

Corriere dello Sport: “Baldini scuote la nazionale. Niente multe: «Chi sbaglia, va a casa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026

Ultimissime

u17

Europei U17: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
images

Cesena, occhi su Scotti: il talento del Milan può arrivare a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
oko0ro

Serie B, tutti pazzi per Okoro: sei club su di lui

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
cosmi-1000x630

Cosmi su Baldini: «Lo confermerei, ha detto più lui in due conferenze che altri in cento»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ranochia

Palermo, vacanze in Marocco per Ranocchia: sui social gli scatti con la dolce metà Camilla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026