Avellino, Aiello: «Faremo 6-7 acquisti, davanti servirà qualità»

L’Avellino programma il futuro in vista della prossima stagione e il direttore sportivo Mario Aiello traccia le linee guida del mercato biancoverde. L’obiettivo sarà quello di intervenire senza stravolgere la rosa, puntando su alcuni innesti mirati.

«Escludendo chi rientra dai prestiti abbiamo in rosa 17-18 giocatori e vogliamo andare avanti con la linea della continuità. Pensiamo di fare 6-7 acquisti e un paio di cessioni, quindi meno movimenti rispetto al primo anno», ha spiegato Aiello.





Il dirigente ha poi indicato i reparti sui quali intervenire: «In difesa dobbiamo prendere un terzino destro se non riusciamo a tenere Missori. In mezzo abbiamo quattro centrocampisti e faremo sicuramente due interventi per completare le coppie. Davanti dobbiamo alzare l’asticella e ci saranno un paio di innesti di qualità».

Spazio anche alle valutazioni sui giocatori in prestito. «Abbiamo intenzione di riscattare Daffara per poi vedere cosa deciderà la Juventus», ha dichiarato Aiello, mentre per Missori «dobbiamo capire che intenzioni ha il Sassuolo. Se dovesse decidere di mandarlo nuovamente in Serie B penso che ci siano molte chance di tenerlo con noi».

L’Avellino, dunque, si prepara a una campagna acquisti mirata, con l’obiettivo di rafforzare la squadra mantenendo la base che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime stagioni.