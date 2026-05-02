Pisa, Hiljemark verso l’addio dopo la retrocessione in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Hiljemark

Crisi nera in casa Pisa, ormai matematicamente certo della retrocessione in Serie B. In seguito agli scarsi risultati ottenuti, con una vittoria, un pareggio e nove sconfitte, è finito sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Oscar Hiljemark.

Secondo quanto riportato da SestaPorta.news, l’addio dell’allenatore svedese è ormai praticamente certo, con le sfide contro Cremonese, Lazio e Napoli che saranno le sue ultime tre sulla panchina dei toscani. Il presidente Corrado e la dirigenza sono stati convinti da diversi punti ad optare per questa separazione, che ormai appare inevitabile.


Inoltre, anche all’interno dello spogliatoio sarebbero emerse critiche sull’intensità degli allenamenti e sull’organizzazione quotidiana. Il Pisa sembra quindi adesso orientato ad affidare la panchina ad un allenatore esperto, per provare a tornare subito in Serie A.

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