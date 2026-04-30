Panchina Torino. Gattuso in pole per la prossima stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Gennaro Gattuso (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gennaro Gattuso (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Il Torino riflette sul futuro della propria panchina e non ha ancora sciolto le riserve sulla conferma di D’Aversa. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il tecnico non è fuori dai giochi ma resta in una posizione di attesa, mentre il club granata valuta possibili alternative. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, negli ultimi giorni ci sarebbero stati almeno un paio di contatti diretti con Gattuso, segnale concreto di un’apertura a un possibile cambio di guida tecnica.

Gattuso, reduce dall’esperienza con la Nazionale, avrebbe dato la propria disponibilità e rappresenta da tempo un profilo gradito alla dirigenza granata. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il suo nome è considerato un “vecchio pallino” del Torino, elemento che potrebbe incidere nella decisione finale. Il tecnico, rientrato in Italia dopo un periodo all’estero, è alla ricerca di un progetto convincente per rilanciarsi.


La scelta definitiva, però, non è ancora stata presa. Il Torino continua a valutare ogni scenario, consapevole che la decisione sulla panchina sarà determinante per la prossima stagione. Come evidenzia Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, tutto dipenderà dalla volontà del club di proseguire o meno con D’Aversa: solo in caso di rottura, la pista che porta a Gattuso potrebbe diventare concreta.

In questo contesto, resta viva anche la posizione dell’attuale allenatore, che attende sviluppi mentre la dirigenza porta avanti le proprie riflessioni. La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi per delineare il futuro tecnico del Torino.

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