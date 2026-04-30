Lombardo presenta Sampdoria-Südtirol: «È la partita della vita, dobbiamo vincere»

Attilio Lombardo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Südtirol, un match decisivo per il futuro della Sampdoria. In caso di vittoria, infatti, i blucerchiati potrebbero conquistare la salvezza matematica, chiudendo una stagione complicata.

Il significato della gara

«Domani è la partita della vita. Ci giochiamo tanto tutti. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi, contro una squadra che ha sempre fatto un buonissimo campionato. Mi aspetto dai ragazzi di sentire questa partita come una gara che possa dare un senso a questo campionato. Ho sempre parlato di obiettivo che strada facendo è diventato l’obiettivo primario. Mi fa piacere che la gente sia al fianco della squadra, dei ragazzi. Questo è il momento in cui bisogna stringersi ancora di più».





Il punto sull’infermeria

«Coda rientrerà, andrà in panchina con noi. Non mi pongo il problema che può essere la sua ultima partita, con tutta la stima e il rispetto che ho per Massimo. Mi pongo il problema di vincere. Barak non ci sarà, da sabato scorso si è allenato solo oggi. Mi dispiace per lui. Su Pierini verrà fatta una valutazione domani, oggi si è allenato ma ha fatto in questi giorni anche un lavoro differente. È tra i convocati. Vediamo. Pafundi ha fatto 2 allenamenti con noi».