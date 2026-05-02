Serie A: pari a reti bianche tra Como e Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 185113

Al “Sinigaglia”, si conclude la prima frazione di gioco del match di Serie A tra Como e Napoli. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due squadre, dopo 45 minuti equilibrati.

Partono meglio gli uomini di Cesc Fabregas, che all’8′ hanno subito una palla gol clamorosa per sbloccare il risultato: palla perfetta di Nico Paz per Douvikas, che entra in area e salta Milinkovic Savic ma, a porta vuota, perde l’attimo e calcia addosso a Rrahmani che salva sulla linea di porta.


Al 18′ arriva la prima occasione del match anche per i partenopei: sugli sviluppi di corner, McTominay in anticipo ci prova di testa, ma la palla termina di poco a lato. Il Como continua però a spingere, e al 31′ va vicino alla rete del vantaggio con Diao che, solo davanti a Milinkovic Savic, si lascia ipnotizzare dal portiere avversario.

I lariani chiudono il primo tempo prevalendo sul dato del possesso palla (60%), ma senza riuscire a trovare il gol. Match che si deciderà nella seconda metà di gioco, in cui gli uomini di Fabregas proveranno a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta Champions League.

 

Altre notizie

corrado

Pisa, Corrado ammette: «Mancata esperienza in Serie A, ma il progetto ha basi solide»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
pisa

Serie A: Pisa–Lecce 1-2, colpo esterno dei salentini. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
image-06 miccoli

Miccoli: «La mia vita tra errori e ripartenze. Palermo? Un pezzo di cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
rocchi

Repubblica: “Intercettazioni Rocchi, accuse su designazioni: nel mirino i contatti con l’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sampdoria 1-1 (14) doveri segre henry

Corriere dello Sport: “Caso arbitri, la difesa di Rocchi: Doveri e Colombo tra i migliori, scelte tecniche”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

L’ex agente di Grosso: «Fabio è un predestinato, allenatore alla Fabregas»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Nuovo-progetto-2023-06-21T123718.397-830x625

Elezioni FIGC, Malagò in pole: «Scelta condivisa da calciatori e tecnici»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
gianluca-rocchi

Rocchi rompe il silenzio: «Lavoro con trasparenza, nessun problema sull’inchiesta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Gennaro Gattuso (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Panchina Torino. Gattuso in pole per la prossima stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Daniele De Rossi

De Rossi: «Palermo era un big, oggi l’obiettivo è la continuità come Atalanta e Bologna»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

del grosso

Palermo Primavera, Del Grosso dopo la sconfitta con l’Avellino: «Segnali di crescita, avremmo meritato un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 185113

Serie A: pari a reti bianche tra Como e Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
del grosso primavera

Avellino-Palermo Primavera 3-1: sconfitta amara per i ragazzi di Del Grosso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026