Serie A: pari a reti bianche tra Como e Napoli dopo i primi 45

Al “Sinigaglia”, si conclude la prima frazione di gioco del match di Serie A tra Como e Napoli. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due squadre, dopo 45 minuti equilibrati.

Partono meglio gli uomini di Cesc Fabregas, che all’8′ hanno subito una palla gol clamorosa per sbloccare il risultato: palla perfetta di Nico Paz per Douvikas, che entra in area e salta Milinkovic Savic ma, a porta vuota, perde l’attimo e calcia addosso a Rrahmani che salva sulla linea di porta.





Al 18′ arriva la prima occasione del match anche per i partenopei: sugli sviluppi di corner, McTominay in anticipo ci prova di testa, ma la palla termina di poco a lato. Il Como continua però a spingere, e al 31′ va vicino alla rete del vantaggio con Diao che, solo davanti a Milinkovic Savic, si lascia ipnotizzare dal portiere avversario.

I lariani chiudono il primo tempo prevalendo sul dato del possesso palla (60%), ma senza riuscire a trovare il gol. Match che si deciderà nella seconda metà di gioco, in cui gli uomini di Fabregas proveranno a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta Champions League.