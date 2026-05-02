Avellino-Palermo Primavera 3-1: sconfitta amara per i ragazzi di Del Grosso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
del grosso primavera

Arriva un amara sconfitta per il Palermo Primavera, che perde per 3-1 nella trasferta contro i pari categoria dell’Avellino, nel match valido per la 29a 29ª giornata del Campionato Primavera 2.

Il match si accende al 25’, quando Balaguss para un rigore a Spadoni e tiene il risultato in equilibrio. Il Palermo passa al 38’ con il penalty trasformato da Ribaudo. Nella ripresa l’Avellino ribalta tutto: al 48’ Donofrio firma il pari su rigore, al 63’ Amiranda completa la rimonta con un preciso tiro dal centro dell’area e al 67’ Spadoni cala il tris che chiude la gara.


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