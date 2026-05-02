Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
perinetti

La Serie B entra nella fase più calda e decisiva della stagione, tra promozioni già delineate e una corsa playoff e salvezza ancora apertissima. Intervenuto ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando l’imprevedibilità del campionato cadetto.

«Come al solito la B è imprevedibile, con tanti ribaltamenti di fronte e partite molto tese», ha spiegato Perinetti, evidenziando il passo avanti importante del Frosinone e la bagarre nelle zone basse, dove diverse squadre sono ancora in lotta per evitare la retrocessione.


Un passaggio chiave riguarda proprio i playoff, con un riferimento diretto anche al Palermo: «Il problema è di chi dovrà fare i playoff: avere Palermo e Monza rendono la lotteria indecifrabile». Parole che certificano il valore delle squadre coinvolte e l’equilibrio che potrebbe caratterizzare la fase finale della stagione.

Spazio anche ai giudizi sulle singole squadre. Il Frosinone viene indicato come una delle rivelazioni: «Ha proposto grande calcio, grande intensità. La promozione sarebbe più che meritata». Diverso il discorso per lo Spezia, definito la vera delusione: «Aveva un potenziale importante, è la grande sorpresa in negativa».

Nella zona salvezza, invece, il Bari resta in bilico: «Ci sono tante combinazioni, difficile fare pronostici. Venerdì sarà una sfida tutta da vedere». Una fotografia chiara di un campionato ancora tutto da scrivere.

Infine, uno sguardo anche alla Serie A, con un giudizio netto sulla corsa Scudetto: «L’Inter ha l’organico più forte, i risultati l’hanno premiata». Mentre su Milan e Napoli: «Il Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve ancora definirsi».

Chiusura dedicata anche al Palermo, con riferimento all’Athletic Club: «Ultima gara importante, poi ci saranno i playoff. Bisognerà capire cosa intenderà fare la società per il futuro».

Altre notizie

sebastiani pescara

Pescara, Sebastiani: «Troppi risultati strani, qualche dubbio viene»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, un solo verdetto certo: il Padova salvo. E prende forma il quadro 2026/2027

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo catanzaro 3-2 (56)

Palermo-Catanzaro 3-2, le immagini della vittoria al Barbera

Alessandra Lo Monaco Maggio 1, 2026
bisoli-salermo-reggiana-conferenza-stampa-3-770x470

Reggiana, Bisoli dopo il derby con il Modena: «È andato tutto storto, mancata concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
sottil modena

Modena, Sottil dopo il derby con la Reggiana: «Un’annata straordinaria, il sesto posto vale tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 213426

Serie B, Juve Stabia-Frosinone 0-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
carrarese

Serie B, Carrarese-Cesena 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
venezia

Serie B, Spezia-Venezia 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
sampdoria

Serie B, Sampdoria-Südtirol 1-0. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
pescara

Serie B, Padova-Pescara 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
modena

Serie B, Modena-Reggiana 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
monzaa

Serie B, Mantova-Monza 3-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

e035f0_486d1c8f19464558a29a863198be125e~mv2

Sport italiano in lutto: addio a Zanardi, simbolo di forza e rinascita

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
perinetti

Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
corrado

Pisa, Corrado ammette: «Mancata esperienza in Serie A, ma il progetto ha basi solide»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
sebastiani pescara

Pescara, Sebastiani: «Troppi risultati strani, qualche dubbio viene»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, un solo verdetto certo: il Padova salvo. E prende forma il quadro 2026/2027

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026