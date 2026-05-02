Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

La Serie B entra nella fase più calda e decisiva della stagione, tra promozioni già delineate e una corsa playoff e salvezza ancora apertissima. Intervenuto ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando l’imprevedibilità del campionato cadetto.

«Come al solito la B è imprevedibile, con tanti ribaltamenti di fronte e partite molto tese», ha spiegato Perinetti, evidenziando il passo avanti importante del Frosinone e la bagarre nelle zone basse, dove diverse squadre sono ancora in lotta per evitare la retrocessione.





Un passaggio chiave riguarda proprio i playoff, con un riferimento diretto anche al Palermo: «Il problema è di chi dovrà fare i playoff: avere Palermo e Monza rendono la lotteria indecifrabile». Parole che certificano il valore delle squadre coinvolte e l’equilibrio che potrebbe caratterizzare la fase finale della stagione.

Spazio anche ai giudizi sulle singole squadre. Il Frosinone viene indicato come una delle rivelazioni: «Ha proposto grande calcio, grande intensità. La promozione sarebbe più che meritata». Diverso il discorso per lo Spezia, definito la vera delusione: «Aveva un potenziale importante, è la grande sorpresa in negativa».

Nella zona salvezza, invece, il Bari resta in bilico: «Ci sono tante combinazioni, difficile fare pronostici. Venerdì sarà una sfida tutta da vedere». Una fotografia chiara di un campionato ancora tutto da scrivere.

Infine, uno sguardo anche alla Serie A, con un giudizio netto sulla corsa Scudetto: «L’Inter ha l’organico più forte, i risultati l’hanno premiata». Mentre su Milan e Napoli: «Il Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve ancora definirsi».

Chiusura dedicata anche al Palermo, con riferimento all’Athletic Club: «Ultima gara importante, poi ci saranno i playoff. Bisognerà capire cosa intenderà fare la società per il futuro».