Reggiana, Bisoli dopo il derby con il Modena: «È andato tutto storto, mancata concretezza»

La sconfitta nel derby contro il Modena complica in maniera decisiva il cammino della Reggiana, ora sempre più vicina alla retrocessione in Serie C. Nel post partita, l’allenatore Pierpaolo Bisoli ha analizzato la gara in conferenza stampa senza nascondere la delusione.

«La partita è riassumibile con una semplice frase: loro hanno segnato e noi no» ha spiegato Bisoli. «Sapevamo che sarebbe stato un incontro sporco e che avremmo dovuto lottare su ogni pallone, è andato tutto come avevamo immaginato sotto questo punto di vista».





Il tecnico ha poi sottolineato il grande limite della sua squadra: «Ci è mancata la concretezza sotto porta. Loro hanno calciato in porta due volte e hanno segnato due gol, noi abbiamo colpito un palo, creato occasioni su occasioni ma non siamo riusciti a incidere e lo abbiamo pagato».

Secondo Bisoli, il problema principale resta la lucidità nei momenti decisivi: «Penso che questo problema sia dovuto più che altro alla scarsa lucidità con cui i giocatori arrivano sotto porta. Ricordo che da quando sono arrivato abbiamo giocato tutte le partite con l’acqua alla gola: è inevitabile arrivare nei pressi dell’area poco lucidi».

Infine, uno sguardo alla situazione di classifica ormai compromessa: «È innegabile che ora il destino non passa più dalle nostre mani, ma dobbiamo sperare in un clamoroso intreccio di risultati favorevoli. Ad ogni modo noi ci prepareremo per onorare la maglia con dignità anche contro la Sampdoria».