Serie B, un solo verdetto certo: il Padova salvo. E prende forma il quadro 2026/2027

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B conferma tutta la sua imprevedibilità. Il dato più emblematico è uno solo: tra le venti squadre del campionato, soltanto il Padova ha già una certezza matematica definitiva.

La formazione biancoscudata è infatti sicura della salvezza, ma allo stesso tempo non ha più alcuna possibilità di agganciare la zona playoff. Un equilibrio perfetto che la colloca già ai nastri di partenza della prossima stagione cadetta, senza ulteriori obiettivi da inseguire in questo finale.


Un’anomalia che racconta meglio di ogni altra cosa quanto sia stato incerto e combattuto il torneo, con tutte le altre squadre ancora coinvolte, a vario titolo, tra promozione, playoff e salvezza.

Nel frattempo, iniziano a delinearsi anche le prime certezze per la Serie B 2026/2027. Dalla Serie A sono arrivate le retrocessioni di Hellas Verona e Pisa, che andranno a rinforzare il livello del prossimo campionato.

A queste si aggiungono le tre promosse dalla Serie C: Arezzo, Benevento e Vicenza, vincitrici dei rispettivi gironi, già certe di prendere parte alla prossima edizione del torneo cadetto.

Il quadro attuale della Serie B 2026/2027
Retrocesse dalla Serie A: Hellas Verona, Pisa
Confermate in Serie B: Padova
Promosse dalla Serie C: Arezzo, Benevento, Vicenza

Un mosaico che si sta componendo mentre l’attuale stagione deve ancora emettere quasi tutti i suoi verdetti. E proprio questo contrasto tra certezze future e incertezze presenti rende la Serie B ancora una volta il campionato più imprevedibile del calcio italiano.

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