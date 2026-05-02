Pisa, Corrado ammette: «Mancata esperienza in Serie A, ma il progetto ha basi solide»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
corrado

Corrado analizza con lucidità la retrocessione del Pisa dopo la sconfitta contro il Lecce, individuando nelle difficoltà di adattamento alla categoria uno dei fattori decisivi della stagione. Il dirigente nerazzurro, intervenuto in conferenza stampa, non cerca alibi ma prova a spiegare le cause di un’annata complicata.

«Credo che ci sia mancata l’esperienza stessa della Serie A, la reale conoscenza della categoria», ha dichiarato Corrado, sottolineando come il problema non riguardi solo i giocatori ma l’intero sistema squadra. Nonostante il risultato finale, il dirigente ha voluto comunque difendere il gruppo: «Questo gruppo ha dimostrato di essere formato da ragazzi veramente speciali».


Tra i punti chiave dell’analisi emerge anche un errore di valutazione nella costruzione della rosa: «Abbiamo pagato probabilmente un errore commesso in estate, non abbiamo compreso appieno quali fossero le reali necessità per mantenere questa categoria». Un limite legato anche alle difficoltà sul mercato, dove il Pisa ha perso competitività rispetto ad altre realtà più consolidate.

Corrado ha poi evidenziato il divario tra Serie B e Serie A: «In B eravamo un progetto straordinario, in A siamo diventati la normalità, o addirittura un gradino sotto». Una presa di coscienza maturata nel corso della stagione, tra difficoltà tecniche e strutturali.

Non manca però uno sguardo al futuro. Il dirigente resta fiducioso: «Questo progetto ha costruito basi solide che a Pisa non si erano mai viste». L’obiettivo è ripartire per tornare in Serie A con maggiore consapevolezza: «Sono convinto che questo lavoro potrà portarci a ritrovare la Serie A e a mantenerla in maniera più stabile».

Altre notizie

pisa

Serie A: Pisa–Lecce 1-2, colpo esterno dei salentini. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
image-06 miccoli

Miccoli: «La mia vita tra errori e ripartenze. Palermo? Un pezzo di cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
rocchi

Repubblica: “Intercettazioni Rocchi, accuse su designazioni: nel mirino i contatti con l’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sampdoria 1-1 (14) doveri segre henry

Corriere dello Sport: “Caso arbitri, la difesa di Rocchi: Doveri e Colombo tra i migliori, scelte tecniche”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

L’ex agente di Grosso: «Fabio è un predestinato, allenatore alla Fabregas»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Nuovo-progetto-2023-06-21T123718.397-830x625

Elezioni FIGC, Malagò in pole: «Scelta condivisa da calciatori e tecnici»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
gianluca-rocchi

Rocchi rompe il silenzio: «Lavoro con trasparenza, nessun problema sull’inchiesta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Gennaro Gattuso (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Panchina Torino. Gattuso in pole per la prossima stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Daniele De Rossi

De Rossi: «Palermo era un big, oggi l’obiettivo è la continuità come Atalanta e Bologna»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
0lcihpP7

Caos Arbitri, Gervasoni interrogato oggi: «Risponderò alle domande»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

perinetti

Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
corrado

Pisa, Corrado ammette: «Mancata esperienza in Serie A, ma il progetto ha basi solide»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
sebastiani pescara

Pescara, Sebastiani: «Troppi risultati strani, qualche dubbio viene»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, un solo verdetto certo: il Padova salvo. E prende forma il quadro 2026/2027

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo catanzaro 3-2 (56)

Palermo-Catanzaro 3-2, le immagini della vittoria al Barbera

Alessandra Lo Monaco Maggio 1, 2026