Caos Arbitri, Gervasoni interrogato oggi: «Risponderò alle domande»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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Si arricchisce di nuovi sviluppi l’inchiesta che coinvolge il mondo arbitrale italiano. Come riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, è il giorno dell’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospesosi dopo essere finito al centro dell’indagine.

Secondo gli aggiornamenti, Gervasoni si è presentato questa mattina presso la caserma della Guardia di Finanza “Silvio Novembre” di Milano, accompagnato dal suo legale Michele Ducci. All’ingresso ha dichiarato: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò», mentre l’avvocato ha precisato: «Siamo qui per un episodio».


L’audizione, fissata intorno alle ore 11, rappresenta un passaggio chiave per chiarire i fatti legati alla partita tra Salernitana e Modena, al centro dell’inchiesta. In particolare, gli inquirenti stanno approfondendo una presunta comunicazione irregolare con il VAR durante il match dell’8 marzo 2025, oltre a possibili pressioni sugli addetti per influenzare le decisioni in campo.

Sempre secondo quanto riportato, a differenza di Gianluca Rocchi – che ha scelto di non presentarsi – Gervasoni ha deciso di comparire davanti ai magistrati, dichiarandosi pronto a rispondere alle domande per chiarire la propria posizione.

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