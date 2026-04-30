Supercoppa siciliana solidale: incasso devoluto agli sfollati di Niscemi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
suipercoppa

Il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd ha reso nota un’iniziativa solidale in occasione della sfida tra Licata e Niscemi, valida per la Supercoppa siciliana – Trofeo “Bino Abisso”.

Attraverso un comunicato ufficiale si legge: «l’incasso della gara tra Licata e Niscemi, valida per la Supercoppa siciliana – Trofeo “Bino Abisso” tra le vincenti dei gironi A e B di Eccellenza, in programma sabato 2 maggio alle ore 16, presso il Comunale di Niscemi, verrà interamente versato sul conto corrente intestato al Comune della stessa città. Il Comune di Niscemi provvederà a destinare la somma raccolta, alle famiglie e alle attività degli sfollati della frana. Così come peraltro deciso dallo stesso Consiglio Comunale».


La nota sottolinea inoltre la partecipazione condivisa all’iniziativa: «All’iniziativa solidale, promossa dalla Lnd Sicilia, hanno aderito con convinzione anche le due società finaliste, testimoniando un forte senso di responsabilità e vicinanza al territorio».

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