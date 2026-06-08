Athletic Palermo, vertice per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
ferraro athletic

L’Athletic Club Palermo guarda al futuro senza stravolgere quanto costruito nell’ultima stagione. Dopo il brillante quarto posto nel girone I di Serie D e la qualificazione ai playoff, il club nerorosa ha avviato la programmazione del nuovo campionato puntando sulla continuità tecnica e dirigenziale. È questa la linea tracciata da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, che racconta le prime mosse della società in vista della prossima annata.

Come evidenzia Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il primo tassello è rappresentato dalla conferma del direttore sportivo Giampiero Clemente, pronto ad affrontare la sua settima stagione con il club. Una scelta che conferma la volontà della società di proseguire lungo un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato l’Athletic a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama calcistico dilettantistico siciliano.


Dietro le quinte prosegue il lavoro del direttore generale Giorgio Perinetti e dello stesso Clemente. Secondo Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la priorità resta quella di consolidare la categoria, un obiettivo che può apparire prudente ma che assume un valore diverso per una squadra che non sarà più considerata una sorpresa del campionato. L’esperienza maturata in Serie D e il rispetto conquistato sul campo rappresentano oggi un patrimonio importante per il club nerorosa.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è previsto un incontro tra la dirigenza ed Emanuele Ferraro per discutere il futuro del tecnico messinese. La volontà dell’Athletic sembra essere quella di proseguire insieme all’allenatore che ha guidato la squadra in una stagione ricca di soddisfazioni.

Ferraro ha infatti costruito una formazione riconoscibile sotto il profilo tattico, caratterizzata da intensità, aggressività e una chiara proposta di gioco. Sotto la sua gestione l’Athletic ha sviluppato una precisa identità tecnica, basata su organizzazione, ritmo e qualità atletica, elementi che hanno consentito alla squadra di competere stabilmente nelle zone alte della classifica contro avversari più attrezzati.

Una volta definita la situazione relativa alla guida tecnica, l’attenzione si sposterà sulla costruzione dell’organico. L’idea della società è quella di preservare il nucleo principale della rosa intervenendo sul mercato con operazioni mirate. L’obiettivo sarà quello di aumentare la profondità dell’organico, aspetto che nella parte finale della stagione ha evidenziato alcune criticità a causa degli infortuni, oltre a garantire l’inserimento di giovani calciatori, considerato l’obbligo regolamentare di schierare in campo un classe 2008.

L’analisi di Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia evidenzia come l’Athletic Club Palermo abbia ormai superato la fase della scoperta per entrare in quella della conferma. Una sfida spesso più complessa, che richiede programmazione, equilibrio e capacità di mantenere alto il livello delle prestazioni. Le basi, tuttavia, appaiono solide e il club nerorosa punta a compiere un ulteriore passo avanti nella prossima stagione di Serie D.

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