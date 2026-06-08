Giornale di Sicilia: “Palermo, definita la prima amichevole: il 22 luglio test contro il Paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
paradiso (1)

Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione del Palermo continua a prendere forma. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha definito uno dei primi appuntamenti del programma estivo che accompagnerà la squadra durante il ritiro in Alto Adige.

Secondo quanto riferito da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il 22 luglio il Palermo affronterà il Paradiso, formazione militante nella Serie C svizzera. Si tratta di un avversario già affrontato dai rosanero nell’estate del 2025, quando la squadra siciliana si impose con un netto 5-1 nel corso della preparazione precampionato.


L’appuntamento rappresenterà uno dei primi test utili per valutare il lavoro svolto da Filippo Inzaghi e dal suo staff durante le settimane iniziali della preparazione. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, mancano ancora poco più di trenta giorni alla partenza della squadra per il ritiro e la società sta accelerando le operazioni necessarie per arrivare all’appuntamento con un organico il più possibile definito.

L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Inzaghi una squadra già competitiva e con molte delle questioni di mercato risolte prima dell’inizio della preparazione estiva. Un aspetto considerato fondamentale per permettere al tecnico di lavorare sin dai primi giorni con un gruppo vicino a quello che affronterà il prossimo campionato.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo vuole presentarsi in Alto Adige con risposte concrete sui principali dossier aperti, sia sul fronte delle uscite sia su quello dei nuovi innesti. La programmazione estiva sarà infatti determinante per evitare errori nelle scelte tecniche ed economiche e costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del club.

L’amichevole contro il Paradiso sarà dunque uno dei primi passaggi del nuovo corso rosanero, una tappa utile per verificare lo stato di avanzamento del progetto tecnico e valutare sul campo le prime indicazioni della stagione che verrà.

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