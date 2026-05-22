Mazzotta: «Il Catanzaro ha meritato la finale. Anche se al ritorno…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Mazzotta (1)

Novanta minuti per decidere una stagione. Bari e Südtirol si giocano la permanenza in Serie B nella finale di ritorno dei playout, una sfida carica di tensione e significati. A presentare la gara è stato Antonio Mazzotta, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, con l’ex difensore biancorosso che ha ricordato anche la finale playoff persa dal Bari contro il Cagliari.

Nel corso dell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, Mazzotta ha sottolineato la difficoltà della sfida contro la squadra allenata da Fabrizio Castori. «È uno degli allenatori più esperti della categoria. La preparerà nel miglior modo possibile. Sarà una partita difficile per il Bari».


L’ex calciatore biancorosso, parlando ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha poi ricordato con emozione gli anni vissuti a Bari, segnati anche dalla dolorosa finale playoff persa contro il Cagliari. «Ho vissuto due anni bellissimi. Avremmo potuto mettere la ciliegina sulla torta. È stata un’annata splendida ma anche crudele».

Mazzotta ha raccontato anche l’atmosfera incredibile vissuta al San Nicola durante quella finale per la Serie A. «Perdere una finale al 94’ ha fatto male. Parlavamo a un metro di distanza e non sentivamo nulla. Di Bari ho un ricordo bellissimo, lo stadio pieno ti lascia sensazioni indelebili».

Nel focus pubblicato da TuttoMercatoWeb.com, Mazzotta ha evidenziato anche la differenza emotiva tra una finale promozione e una sfida salvezza come quella attuale. «Sono due emozioni differenti. La settimana della finale per la Serie A avevamo sensazioni straordinarie. Oggi invece l’ambiente è pessimista, ma i tifosi daranno tutto per stare vicino alla squadra».

Spazio infine anche ai playoff di Serie B e all’eliminazione del Palermo contro il Catanzaro. Mazzotta, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha spiegato come il doppio confronto sia stato deciso soprattutto all’andata. «Peccato. Il playoff è stato deciso in Calabria. Il Palermo al ritorno avrebbe meritato di passare il turno perché ha creato tante occasioni».

L’ex difensore ha poi elogiato il lavoro svolto dal Catanzaro durante tutta la stagione. «Il Catanzaro con il direttore Ciro Polito ha fatto un grandissimo lavoro e merita di approdare in finale».

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