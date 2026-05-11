Il Messina retrocede e il telecronista crolla in lacrime: il dramma sportivo vissuto in diretta Tv

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
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Ci sono immagini che riescono a spiegare una retrocessione molto più di qualsiasi risultato o classifica. A Ragusa, subito dopo il triplice fischio che ha sancito la caduta del Messina in Eccellenza, una delle scene più forti e simboliche è stata quella di Pietro Di Paola, storico telecronista di Tcf Tv, travolto dalla commozione durante la diretta.

La sua voce, per anni colonna sonora delle partite giallorosse, si è spezzata davanti all’epilogo più doloroso. Dopo lo 0-0 contro il Ragusa nel playout del “Aldo Campo”, Di Paola non è riuscito a trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un pianto che in pochi secondi è diventato il simbolo della sofferenza di un’intera tifoseria.


Non soltanto il dispiacere professionale di chi racconta il Messina da una vita, ma il dolore autentico di un uomo profondamente legato ai colori giallorossi e alla città. Un momento spontaneo, umano, che ha colpito tifosi e appassionati ben oltre il risultato sportivo.

Perché quella del Messina non è stata soltanto una retrocessione. È stata una ferita vissuta da una piazza intera, da chi ha seguito la squadra ovunque, da chi ha continuato a crederci nonostante le penalizzazioni, i problemi societari e una stagione diventata sempre più complicata settimana dopo settimana.

Le immagini di Pietro Di Paola in lacrime hanno rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo messaggi di vicinanza anche da parte di tifosi di altre squadre. In quel pianto molti hanno rivisto la delusione di una città che si sente improvvisamente svuotata e smarrita davanti a uno dei punti più bassi della propria storia calcistica recente.

Il Messina lascia la Serie D dopo una stagione tormentata, chiusa nel modo più crudele: senza riuscire a segnare nel playout decisivo e vedendo sfumare la salvezza dopo 120 minuti di sofferenza. Ma nel silenzio successivo al fischio finale, la voce rotta di Pietro Di Paola è diventata il racconto più sincero di ciò che questa retrocessione ha significato davvero per Messina.

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