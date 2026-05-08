Venezia-Palermo, i tifosi rosanero non dimenticano Alessia: esposto uno stendardo al Penzo

Ancora una volta il cuore del popolo rosanero si stringe attorno ad Alessia, la bimba che da tempo lotta contro una grave malattia e che ha unito Palermo e tante tifoserie italiane in una grande catena d’affetto e preghiera.

Nel settore ospiti del Penzo, durante Venezia-Palermo, alcuni sostenitori rosanero presenti in Laguna hanno esposto uno stendardo dedicato proprio ad Alessia, portando anche a Venezia un messaggio di vicinanza e sostegno.





Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, che conferma ancora una volta quanto la storia della piccola abbia toccato profondamente il cuore dei tifosi del Palermo. Nonostante le restrizioni che hanno limitato la presenza dei sostenitori siciliani in trasferta, chi è riuscito ad essere presente allo stadio ha voluto far sentire la propria voce anche per Alessia.

L’immagine dello striscione ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo messaggi di affetto e solidarietà da parte di tifosi rosanero e non solo.

In una serata di calcio, il pensiero del popolo palermitano è andato ancora una volta a chi sta combattendo la partita più importante.