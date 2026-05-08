Venezia-Palermo LIVE, la cronaca in diretta dal Penzo: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Ultima giornata di campionato. Il Palermo giocherà al Penzo contro il Venezia promosso in serie A. Filippo Inzaghi conferma il turnover in vista dei playoff e lascia inizialmente in panchina grandi ex come Pohjanpalo e Johnsen. In attacco spazio a Le Douaron, supportato da Vasic e Palumbo. Difesa guidata da Ceccaroni insieme a Peda e Bereszynski. Nel Venezia, Stroppa sceglie Lauberbach riferimento offensivo con Yeboah a supporto. Presenti dal primo minuto anche Busio, Perez e Haps.

Ecco la cronaca testuale del match:





PRIMO TEMPO

13′ – Il Palermo spinge: Vasic tenta la giocata in rovesciata ma non arriva sul pallone, quindi Palumbo libera il mancino dalla distanza trovando soltanto l’esterno della rete.

11′ – Tentativo di imbucata per Doumbia, ma Joronen fa buona guardia e sventa il pericolo uscendo con decisione fuori dall’area.

9′ – Ingenuità di Stankovic in uscita, ma i rosanero non sfruttano l’occasione: Segre tarda nel calciare e il Venezia chiude gli spazi.

7′ – Ammonito Bereszynski, salterà la gara dei playoff.

2′ – Il Venezia parte subito arrembante affacciandosi dalle parti di Joronen.

1′- Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Franjic, Svoboda; Hainaut, Busio, Doumbia, Perez, Haps; Yeboah, Lauberbach. A disposizione: Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Compagnon, Lella, Dagasso, Duncan, Bohinen, Sidibé, Casas. Allenatore: Stroppa.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Segre, Augello; Vasic, Palumbo; Le Douaron. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Ranocchia, Giovane, Rui Modesto, Pohjanpalo, Corona, Veroli, Magnani. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Assistenti: Passeri e Bianchini. Quarto ufficiale: Teghille. VAR: Cosso. AVAR: Prenna.

MARCATORI:

NOTE: ammonito Bereszysky.