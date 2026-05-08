Il nuovo Barbera si avvicina a diventare realtà. Il progetto sviluppato dal club insieme a Populous – da quanto pubblicato sul sito della Regione Siciliana – immagina uno stadio moderno, aperto alla città e vivo tutto l’anno, con spazi dedicati a eventi, servizi, hospitality e aree per la comunità.

Lo stadio sarà completamente coperto, con spalti più vicini al campo. Prevista anche la nascita di “Casa Palermo”, il nuovo quartier generale del club con museo e store.





L’obiettivo è trasformare il Barbera in una struttura moderna e internazionale, candidata a ospitare anche eventi di Euro 2032 e grandi manifestazioni sportive e culturali.

Di seguito le immagini