Il nuovo Barbera si avvicina a diventare realtà

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Il nuovo Barbera si avvicina a diventare realtà. Il progetto sviluppato dal club insieme a Populous – da quanto pubblicato sul sito della Regione Siciliana – immagina uno stadio moderno, aperto alla città e vivo tutto l’anno, con spazi dedicati a eventi, servizi, hospitality e aree per la comunità.

Lo stadio sarà completamente coperto, con spalti più vicini al campo. Prevista anche la nascita di “Casa Palermo”, il nuovo quartier generale del club con museo e store.


L’obiettivo è trasformare il Barbera in una struttura moderna e internazionale, candidata a ospitare anche eventi di Euro 2032 e grandi manifestazioni sportive e culturali.

Di seguito le immagini

 

 

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