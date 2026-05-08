Vicenza, Gallo: «In Serie B l’obiettivo sarà la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Intervistato ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio”, l’allenatore del Vicenza, Fabio Gallo, ha parlato del futuro del club biancorosso, mettendo in chiaro sin da subito quale sarà l’obiettivo per la prossima stagione in Serie B.

«Qui è come la Serie A. C’è una società seria e una piazza con una passione inspiegabile. Vicenza è il posto giusto, parliamo di una piazza importante e prestigiosa»


Un affetto smisurato quello dei tifosi biancorossi, che Gallo elogia: «La passione e l’amore che hanno per la squadra non riesco a descriverlo. Per la festa promozione c’erano 30 mila persone per strada. Ci fermavano i bambini di 3 anni e gli anziani di 80. Siamo felici di averli resi orgogliosi»

Dopo aver raggiunto la promozione in Serie B, adesso il focus è subito sulla prossima stagione: «Questa società è solida e ambiziosa. La famiglia Rosso vuole fare le cose a modo. Vogliamo crescere, ma senza fare passi troppo lunghi. L’obiettivo, il prossimo anno, sarà la salvezza»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Qui c’è voglia di fare tanta strada. E per questo è la piazza giusta per proseguire la mia crescita. La proprietà è ambiziosa, io pure. Vicenza è il posto giusto nel momento giusto»

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