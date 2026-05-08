Serie B, 38ª giornata: programma completo e classifica aggiornata
Questa sera si chiude la regular season di Serie B con tutte le gare in contemporanea alle 20.30. Ancora aperti i verdetti per promozione diretta, playoff e salvezza.
Il programma della 38ª giornata
- Avellino-Modena — oggi ore 20.30
- Catanzaro-Bari — oggi ore 20.30
- Cesena-Padova — oggi ore 20.30
- Frosinone-Mantova — oggi ore 20.30
- Monza-Empoli — oggi ore 20.30
- Pescara-Spezia — oggi ore 20.30
- Reggiana-Sampdoria — oggi ore 20.30
- Südtirol-Juve Stabia — oggi ore 20.30
- Venezia-Palermo — oggi ore 20.30
- Virtus Entella-Carrarese — oggi ore 20.30
La classifica aggiornata
|Squadra
|Pt
|Venezia
|79
|Frosinone
|78
|Monza
|75
|Palermo
|72
|Catanzaro
|59
|Modena
|55
|Juve Stabia
|50
|Avellino
|46
|Cesena
|46
|Mantova
|46
|Carrarese
|44
|Sampdoria
|44
|Padova
|43
|Empoli
|40
|Südtirol
|40
|Virtus Entella
|39
|Bari
|37
|Pescara
|34
|Spezia
|34
|Reggiana
|34
Situazione promozione diretta
Il Venezia è già promosso in Serie A. Resta da assegnare l’ultimo posto diretto tra Frosinone e Monza:
- Frosinone padrone del proprio destino contro il Mantova
- Monza obbligato a vincere contro l’Empoli e sperare in un passo falso dei ciociari
Zona playoff
Già qualificate:
- Palermo
- Catanzaro
- Modena
- Juve Stabia
Per l’ultimo posto playoff restano in corsa:
- Avellino
- Cesena
- Mantova
- Carrarese
- Sampdoria
Lotta salvezza
Tre squadre già coinvolte direttamente:
- Pescara
- Spezia
- Reggiana
Empoli, Südtirol e Virtus Entella cercano invece gli ultimi punti per evitare brutte sorprese.