Serie B, 38ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo modena 1-1 (148) pallone

Questa sera si chiude la regular season di Serie B con tutte le gare in contemporanea alle 20.30. Ancora aperti i verdetti per promozione diretta, playoff e salvezza.

Il programma della 38ª giornata

  • Avellino-Modena — oggi ore 20.30
  • Catanzaro-Bari — oggi ore 20.30
  • Cesena-Padova — oggi ore 20.30
  • Frosinone-Mantova — oggi ore 20.30
  • Monza-Empoli — oggi ore 20.30
  • Pescara-Spezia — oggi ore 20.30
  • Reggiana-Sampdoria — oggi ore 20.30
  • Südtirol-Juve Stabia — oggi ore 20.30
  • Venezia-Palermo — oggi ore 20.30
  • Virtus Entella-Carrarese — oggi ore 20.30

La classifica aggiornata

Squadra Pt
Venezia 79
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Empoli 40
Südtirol 40
Virtus Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34

Situazione promozione diretta

Il Venezia è già promosso in Serie A. Resta da assegnare l’ultimo posto diretto tra Frosinone e Monza:


  • Frosinone padrone del proprio destino contro il Mantova
  • Monza obbligato a vincere contro l’Empoli e sperare in un passo falso dei ciociari

Zona playoff

Già qualificate:

  • Palermo
  • Catanzaro
  • Modena
  • Juve Stabia

Per l’ultimo posto playoff restano in corsa:

  • Avellino
  • Cesena
  • Mantova
  • Carrarese
  • Sampdoria

Lotta salvezza

Tre squadre già coinvolte direttamente:

  • Pescara
  • Spezia
  • Reggiana

Empoli, Südtirol e Virtus Entella cercano invece gli ultimi punti per evitare brutte sorprese.

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