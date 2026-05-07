Juve Stabia verso il Südtirol, Abate: «Playoff? Percentuale di successo bassa, ma è giusto sognare»

Vigilia importante in casa Juve Stabia, con l’allenatore Ignazio Abate che ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Südtirol, ultimo appuntamento prima dell’inizio dei playoff.

Il tecnico gialloblù ha ribadito la volontà della squadra di affrontare il match con il giusto atteggiamento: «Andremo con la nostra solita identità. Abbiamo creato una mentalità precisa e onoreremo la gara nel migliore dei modi». Abate ha poi sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: «Chi scenderà in campo domani dovrà dimostrare di essere all’altezza. Non possiamo permetterci cali di tensione».





L’allenatore ha fatto anche il punto sugli indisponibili. Pesante l’assenza di Varnier: «Credo che la sua stagione sia finita, playoff inclusi». Restano da valutare le condizioni di Candellone e Correia, mentre Kassama e Zeroli dovrebbero tornare a disposizione almeno per uno spezzone di gara.

Infine, Abate ha parlato anche del momento del club e delle ambizioni playoff: «Dobbiamo tenerci stretta questa categoria, è un orgoglio non essere arrivati all’ultima giornata nelle sabbie mobili». E sui sogni promozione ha concluso: «Abbiamo una piccola percentuale di successo nei playoff, ma è giusto sognare insieme ai tifosi».