Caos arbitri, prosegue l’inchiesta: ecco l’ipotesi al vaglio della Procura di Milano

Secondo quanto riportato da Sky Sport, prosegue l’inchiesta della Procura di Milano relativa alla presunta frode sportiva che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e altri quattro arbitri.

Gli inquirenti starebbero approfondendo l’ipotesi secondo cui, durante un incontro avvenuto a San Siro il 2 aprile 2025, sarebbero state concordate designazioni arbitrali gradite all’Inter. Secondo la ricostruzione della Procura, all’incontro avrebbe partecipato anche Giorgio Schenone, addetto agli arbitri del club nerazzurro.





A rafforzare questa pista investigativa ci sarebbe una successiva intercettazione tra Rocchi e Andrea Gervasoni, attuale supervisore VAR, anch’egli autosospesosi. Al momento Schenone non risulta indagato, ma potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori insieme ad altre persone informate sui fatti.

Sul fronte della giustizia sportiva, la Procura Federale della FIGC resta in attesa di ricevere il fascicolo dalla magistratura milanese. I documenti sono ancora coperti da segreto istruttorio e solo successivamente potrà essere valutata l’apertura di un’indagine sportiva.