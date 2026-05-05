Inchiesta arbitri, la procura coinvolge anche figure legate alla Lega Serie A

Un vero e proprio terremoto quello che sta travolgendo negli ultimi giorni il sistema arbitrale italiano. La procura sta provando a fare chiarezza sulla vicenda, allargando il raggio dell’indagine sugli arbitri e coinvolgendo anche figure legate alla Lega Serie A.

Alcuni rappresentanti della lega verranno ascoltati nei prossimi giorni come persone informate sui fatti, mirando a chiarire le presunte irregolarità nelle designazioni e su possibili interferenze nella gestione del VAR. Al centro del fascicolo restano l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex responsabile VAR Andrea Gervasoni.





Tra i possibili convocati risultano vari dirigenti della Lega Serie A, tra cui Andrea Butti, responsabile delle competizioni e delle operazioni, e Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, che potrebbe essere coinvolto in presunti tentativi di influenza sulle designazioni.

L’inchiesta coinvolge già diversi indagati, e si estende anche ad altre società di Serie A. Infatti, saranno sentiti referenti con un passato da arbitri, in particolare legati a club come Lazio, Juventus e Parma.