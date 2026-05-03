Serie A: la Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Hellas. La classifica aggiornata

La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Hellas Verona al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni, soprattutto nella ripresa.

All’Allianz Stadium sono gli ospiti a sorprendere nel primo tempo: al 34’ il Verona passa in vantaggio grazie a Kieron Bowie, bravo a sfruttare un assist di Domagoj Bradarić e a battere Michele Di Gregorio con un preciso rasoterra. I bianconeri accusano il colpo e faticano a reagire con concretezza, nonostante qualche occasione, tra cui una clamorosa fallita da Bremer a porta praticamente vuota.





Nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti cambia marcia e aumenta la pressione. Il pareggio arriva al 62’, quando Dušan Vlahović inventa una splendida punizione a giro che si infila nell’angolino, firmando l’1-1.

Nel finale la Juventus spinge alla ricerca della vittoria: ci provano Boga, Conceição e lo stesso Vlahović, mentre nei minuti di recupero è Zhegrova a sfiorare il gol colpendo il palo. Dall’altra parte, il Verona si difende con ordine e prova a ripartire, rendendosi pericoloso in qualche occasione.

Dopo oltre 95 minuti di gioco, il risultato non cambia: un punto a testa che lascia qualche rimpianto alla Juventus per le tante occasioni create, mentre il Verona può sorridere per la prova di carattere e per il risultato ottenuto su un campo difficile.

Inter – 79

Napoli – 70

Milan – 67

Juventus – 65

Como – 62

Roma – 61

Atalanta – 55

Bologna – 49

Sassuolo – 49

Lazio – 48

Udinese – 47

Parma – 42

Torino – 41

Genoa – 40

Cagliari – 37

Fiorentina – 37

Lecce – 32

Cremonese – 28

Hellas Verona – 20

Pisa – 18