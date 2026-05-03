Serie A: la Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Hellas. La classifica aggiornata
La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Hellas Verona al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni, soprattutto nella ripresa.
All’Allianz Stadium sono gli ospiti a sorprendere nel primo tempo: al 34’ il Verona passa in vantaggio grazie a Kieron Bowie, bravo a sfruttare un assist di Domagoj Bradarić e a battere Michele Di Gregorio con un preciso rasoterra. I bianconeri accusano il colpo e faticano a reagire con concretezza, nonostante qualche occasione, tra cui una clamorosa fallita da Bremer a porta praticamente vuota.
Nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti cambia marcia e aumenta la pressione. Il pareggio arriva al 62’, quando Dušan Vlahović inventa una splendida punizione a giro che si infila nell’angolino, firmando l’1-1.
Nel finale la Juventus spinge alla ricerca della vittoria: ci provano Boga, Conceição e lo stesso Vlahović, mentre nei minuti di recupero è Zhegrova a sfiorare il gol colpendo il palo. Dall’altra parte, il Verona si difende con ordine e prova a ripartire, rendendosi pericoloso in qualche occasione.
Dopo oltre 95 minuti di gioco, il risultato non cambia: un punto a testa che lascia qualche rimpianto alla Juventus per le tante occasioni create, mentre il Verona può sorridere per la prova di carattere e per il risultato ottenuto su un campo difficile.
Inter – 79
Napoli – 70
Milan – 67
Juventus – 65
Como – 62
Roma – 61
Atalanta – 55
Bologna – 49
Sassuolo – 49
Lazio – 48
Udinese – 47
Parma – 42
Torino – 41
Genoa – 40
Cagliari – 37
Fiorentina – 37
Lecce – 32
Cremonese – 28
Hellas Verona – 20
Pisa – 18