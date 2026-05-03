Playoff Serie C: l’Arzignano rimonta ma non serve, Cittadella qualificato al prossimo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Si è aperto ufficialmente alle ore 17:30 il post season di Serie C, con il primo turno della fase a gironi dei playoff, interamente in programma nella serata odierna. L’atmosfera è subito quella delle grandi occasioni, con tensione, ritmo e grande equilibrio in campo.

Arriva già il primo verdetto: il Cittadella conquista il pass per il turno successivo al termine di una sfida tutt’altro che semplice contro un combattivo Arzignano. I granata partono forte e riescono a portarsi sul doppio vantaggio, dando l’impressione di poter gestire senza troppi affanni la gara.


Nella ripresa, però, cambia completamente lo scenario. L’Arzignano reagisce con determinazione, accorcia le distanze e trova anche la rete del possibile pareggio, successivamente annullata per fuorigioco di Nanni. Un episodio che pesa sull’inerzia del match, ma che non spegne la spinta dei gialloblù, capaci comunque di arrivare al 2-2.

Un risultato che, tuttavia, non basta alla formazione ospite: a fare la differenza è infatti la peggior posizione in classifica rispetto al Cittadella, che può così festeggiare la qualificazione al turno successivo. Un epilogo amaro per l’Arzignano, protagonista comunque di una prova di carattere, e un primo assaggio di playoff che promette spettacolo ed emozioni fino alla fine.

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