Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Eleonora Incardona protagonista al “Massimino” in occasione dell’evento “Un goal per la solidarietà”. Come racconta La Sicilia, la conduttrice di Dazn, originaria della provincia di Ragusa, è tornata in uno degli stadi simbolo del calcio isolano, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati. La Sicilia sottolinea come la sua presenza non sia passata inosservata, anche grazie alla grande popolarità sui social.

Intervistata sul momento di Palermo e Catania, entrambe impegnate nella corsa playoff, Incardona ha espresso un augurio chiaro e condiviso: «Sulle possibilità che Palermo e Catania vincano i playoff parlerà il campo. Spero che entrambe le squadre possano farcela perché sarebbe un vero onore per il popolo siciliano festeggiare il salto di categoria e avere le nostre squadre in campionati di così elevata caratura». Un messaggio rafforzato da un appello diretto: «Mi raccomando forza Catania e forza Palermo. Ce la dobbiamo fare, mettiamocela tutta».





Come evidenzia ancora La Sicilia, l’esperienza vissuta al “Massimino” ha avuto un valore speciale per la conduttrice: «Per me scendere in campo al Massimino è stata una grande emozione. Sono sempre in giro per l’Italia per seguire le gare di Serie A e B, ma poter calcare questo prato è qualcosa di incredibile».

L’evento, organizzato per finalità benefiche, ha avuto anche un forte impatto mediatico. La Sicilia racconta infatti come gli scatti pubblicati sui social dalla Incardona, seguita da oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, siano rapidamente diventati virali, contribuendo a dare ulteriore visibilità all’iniziativa.