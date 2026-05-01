Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Corona torna al centro della scena mediatica e lo fa con un annuncio destinato a far discutere. Come riportato da Il Mattino, l’ex re dei paparazzi ha anticipato l’uscita, prevista per l’11 maggio su YouTube, di quella che definisce «la vera Calciopoli 2», promettendo rivelazioni capaci di «sconvolgere tutti».

Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Mattino, Corona ha parlato di un’inchiesta destinata a cambiare gli equilibri della narrazione calcistica: «Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti». Parole forti, ribadite più volte anche nell’intervento a Il Mattino, che alimentano attesa e polemiche.


Tra i passaggi più delicati, il riferimento diretto a Napoli e Conte: «Dentro ci sono anche Napoli e Conte», ha dichiarato, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Una scelta che, come evidenzia Il Mattino, rientra nella strategia comunicativa di Corona, costruita su anticipazioni e tensione mediatica.

Il progetto si inserisce nel format “Falsissimo”, che lo stesso Corona porterà anche a teatro il 21 maggio al Palapartenope. Come sottolineato da Il Mattino, si tratta di un prodotto costruito tra web e spettacolo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su contenuti e rivelazioni.

Non mancano poi le stoccate al mondo dell’informazione. Nell’intervista a Il Mattino, Corona attacca il sistema mediatico: «Non esiste libertà di stampa. I giornali pubblicano solo quello che conviene a chi li controlla». Una posizione netta, che conferma il suo stile diretto e provocatorio.

In attesa dell’11 maggio, resta alta la curiosità su contenuti e fondamento delle dichiarazioni. Come evidenziato da Il Mattino, sarà solo la pubblicazione del materiale a chiarire se si tratti di una vera inchiesta o dell’ennesima operazione mediatica destinata a far discutere.

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