Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Palermo-Catanzaro rappresenta molto più di una semplice gara di fine stagione. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, la sfida del “Barbera” è un vero banco di prova in vista dei playoff, con il Catanzaro già proiettato verso un possibile ritorno in Sicilia tra poche settimane. La Gazzetta del Sud sottolinea infatti come, pur non avendo impatto sulla classifica, il match sia fondamentale per testare uomini e soluzioni.

Secondo la Gazzetta del Sud, Aquilani utilizzerà questa gara per valutare la profondità della rosa e preparare al meglio il turno preliminare del 12 maggio. «È una partita che probabilmente, a livello di classifica e punti conta poco, ma rappresenta comunque un’occasione importante per crescere, migliorare e restare concentrati sulle nostre idee e sui nostri obiettivi», ha dichiarato il tecnico.





La Gazzetta del Sud evidenzia come sia previsto un ampio turnover tra i giallorossi, anche per gestire le energie e le situazioni disciplinari. «Al di là di chi scenderà in campo, se ci troviamo al quinto posto è perché tutti hanno dato il loro contributo. Valuteremo con attenzione le scelte, ma sono convinto che la squadra darà una buona risposta», ha aggiunto Aquilani.

Sul piano delle assenze, la Gazzetta del Sud conferma i forfait di Iemmello e Brighenti, mentre Liberali, pur non al meglio, è partito con la squadra ma potrebbe lasciare spazio a Oudin o Nuamah. Possibili novità anche in difesa, con Frosinini candidato a una maglia da titolare al posto di Cassandro, e in attacco, dove Koffi potrebbe partire dall’inizio al posto di Pittarello.

Restano invece punti fermi Pigliacelli tra i pali, Antonini in difesa e almeno uno tra Petriccione e Pontisso a centrocampo, elementi considerati imprescindibili per affrontare un avversario come il Palermo.

La Gazzetta del Sud sottolinea inoltre il rispetto di Aquilani per i rosanero: «È un campo difficile, dove hanno fatto tantissimi punti. Affrontiamo una squadra forte, costruita per andare in Serie A, sarà una partita complicata». Un confronto che richiama anche la gara d’andata, vinta dal Catanzaro: «Quella vittoria ci ha permesso di sbloccarci».

Una sfida che, pur senza pressioni di classifica, offrirà indicazioni preziose in vista del momento più importante della stagione.